В Тутаеве открылся новый завод «Реал Сорб»

В Тутаеве открылся новый завод ООО ТКЗ «Реал Сорб», специализирующийся на производстве алюмооксидных катализаторов и адсорбентов. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Стоимость проекта составила почти 900 млн руб., из них 250 млн руб. было предоставлено в качестве займа ВЭБ.РФ. Соглашение о строительстве предприятия было подписано в рамках ПМЭФ в июне 2023 года. На предприятии создадут 80 рабочих мест. Проект стал частью территории опережающего развития (ТОР) Тутаева.

«Предприятие "Реал Сорб", открытое сегодня в Тутаеве, будет производить продукцию, которую раньше приходилось приобретать за границей. Теперь у множества заводов нефтехимического и металлургического профиля появится возможность закупать нужное сырье на российском рынке», — рассказала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Средняя заработная плата на заводе составит 75 тыс. рублей, только за первый год работы в бюджет Ярославской области поступит не менее 110 млн рублей налогов. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что в 2021 году в ТОР Тутаева было восемь резидентов, а в прошлом году их число увеличилось до 20.

Завод «Реал Сорб» работает также в поселке Волга Некоузского района Ярославской области.