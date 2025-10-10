В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаках БПЛА

Три человека пострадали от атак дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекинском округе, в селе Мешковое, дрон сдетонировал о землю. Сообщается, что пострадал мужчина, проезжавший рядом с местом инцидента. Он был доставлен в областную клиническую больницу с баротравмой. В селе Поповка дрон ударил по частному дому — выбиты окна, повреждены стена и ограждение.

В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки FPV-дрона на автомобиль двое мирных жителей получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую РБ, где им оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения они были переведены в городскую белгородскую больницу №2. Был нанесен ущерб автомобилю, в двух частных домах повреждены остекление, фасады и заборы.

В городе Грайворон беспилотник сдетонировал на парковке организации. Газель получила значительные повреждения. Также у пяти легковых автомобилей посечены стекла и кузова. От ударов еще нескольких дронов повреждены два микроавтобуса, частный дом и хозпостройка.

Село Кукуевка Валуйского округа подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия электропередачи.

Ульяна Ларионова