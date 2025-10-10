«Мега» задвоилась в «маркете»

Торговые центры «Мега» выйдут на маркетплейс: сеть представит собственную витрину под брендом «Мега онлайн». Новый проект запустят к концу года на онлайн-площадке «Мегамаркет», пишут «Ведомости» со ссылкой на владельцев компании. По их словам, это поможет арендаторам «Меги» проще выходить на маркетплейсы. Подробнее о проекте в управляющей компании не рассказали.

На «Мегамаркете» сеть может размещать товары брендов, чьи магазины есть в самих торговых центрах, предположил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. В то же время сама площадка не самая популярная на рынке маркетплейсов, из-за чего «Мега» сильно рискует с новым форматом: «По большому счету это догоняющая попытка оседлать успех маркетплейсов.

С точки зрения клиентского опыта ничего нового здесь не будет. Стандартная схема: человек может прийти на ПВЗ, померить вещь, забрать или не забрать товар. Но с точки зрения торговцев, возможно, появится дополнительный успешный канал продаж и удобные склады последней мили в торговых центрах, особенно крупного формата. Освобождающиеся площади могут быть нарезаны под условные кладовки, под склады. В этом смысле это удобно и для торгового центра, и арендаторов.

Если торговый центр пойдет дальше и поможет с организацией онлайн-витрины для своих селлеров, это тоже может быть интересным. Во-первых, это удобно для fashion-ритейлеров, то есть для продавцов одежды и обуви. Во-вторых, это все-таки те, у кого не гиперформаты, а малые магазины. В Ozon и в Wildberries все равно у них продажи будут больше, и это не исключит их продажи онлайн на других маркетплейсах, а просто даст дополнительный канал и оптимизацию логистики. Конечно, существует риск, что новая площадка от "Меги" будет непопулярной. Это не топовая платформа, почему вдруг люди должны кинуться покупать там? Скорее, к этому надо относиться как к тестированию, которое может через какое-то время закрыться».

Выход на маркетплейс через «Мегу» привлечет в торговые центры новых арендодателей, например, мелкие бренды одежды, считает директор по маркетингу Ralf Ringer Максим Марухленко. Впрочем, более крупные представители рынка пока не готовы присоединяться к эксперименту «Меги»:

«Для небольших брендов, наверное, это было бы интересно, потому что выйти через "Мегу" на маркетплейс — это большие охваты и трафик.

Для каких-то крупных компаний, которые уже давно на онлайн-площадках присутствуют, это не очень интересно, скорее эксперимент. Мы за этим понаблюдаем, как процесс будет развиваться: вырастет ли это в какую-то конкуренцию на маркетплейсе со стороны "Меги" и тех участников, которые будут включены».

По данным агентства Data Insight, за прошлый год на «Мегамаркете» сделали почти 40 тыс. заказов. Оборот маркетплейса за это время составил 340 млрд рублей. При этом у Ozon за 2024-й он вырос почти до 3 трлн руб., а у Wildberries — до 4 трлн руб.

