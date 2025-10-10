Опасные связи

Верховный суд РФ (ВС) продолжает развивать подход в практике, который допускает за нарушения иностранной компании, связанные с исполнением зарубежных санкций, привлечение к ответственности и входящей с ней в одну группу российской организации. Выводы экономколлегии в деле Совкомбанка против британской J.P. Morgan Securities и российского «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» вводят новые критерии для отхода от принципа обособленности имущества юрлица от его участников.

ВС опубликовал определение экономколлегии по спору Совкомбанка (в ноябре 2023 года заменен на ООО «Содействие международным расчетам») с J.P. Morgan Securities PLC и ООО «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». В рамках генсоглашения 2016 года Совкомбанк и J.P. Morgan Securities проводили сделки репо. В результате у британской компании возникла задолженность в размере $13,9 млн, но после введения против Совкомбанка зарубежных санкций перечислить ему средства стало невозможно.

Совкомбанк подал иск о возмещении убытков на эту сумму к J.P. Morgan Securities и российскому «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». По мнению истца, британский ответчик мог оплатить задолженность через аффилированный российский банк, но не сделал этого. Арбитражные суды трех инстанций взыскали убытки солидарно с обоих ответчиков. По мнению судов, структуры J.P. Morgan являются аффилированными лицами, имеют единый центр принятия решений, соблюдают санкционный режим (а значит, нарушают публичный порядок РФ) и совместно причинили вред истцу. Но по жалобам ответчиков дело передали в экономколлегию ВС, которая 1 октября отменила акты нижестоящих судов, мотивы стали известны только сейчас.

Степень участия

Ключевых выводов ВС в деле J.P. Morgan несколько. Коллегия признала, что, несмотря на третейскую оговорку, этот спор на основании ст. 248.1 АПК РФ подлежит рассмотрению в российском суде, поскольку причиной отказа британской компании выплатить долг были именно санкции Великобритании и США против Совкомбанка. По закону 127-ФЗ от 2018 года ответные меры на зарубежные санкции применяет президент РФ, при этом «в банковской сфере публичный контроль за исполнением корпоративных обязательств, осложненных иностранным элементом» осуществляет ЦБ РФ, поэтому нужно было рассмотреть вопрос о привлечении Банка России третьим лицом, решил ВС.

Сам спор возник из-за следования иностранного должника требованиям национального права государства, которое ввело санкции против истца, заблокировавшие его активы и доходы и выразившиеся в отказе иностранных контрагентов исполнять обязательства, указала коллегия.

В связи с этим, подчеркнул ВС, не исключается «вынесение лицом, действующим в частных интересах, вопроса об обращении взыскания по задолженности иностранного контрагента на имущество связанного с ним в России юрлица, если иностранный контрагент и такое юрлицо совместно извлекают доход от деятельности на территории РФ».

Коллегия призвала проверить доводы ответчиков о возможности разморозки средств в рамках административных процедур, тем более что британская компания уже обратилась за получением лицензии. Вместе с тем ВС отмечает, что «сам по себе механизм разблокирования денежных средств является частью санкционного режима недружественного государства и не может умалять права на судебную защиту российского лица в его национальной юрисдикции».

Кроме того, ВС допустил возможность рассмотрения этого иска как требования о применении ст. 77 закона «Об исполнительном производстве», то есть как обращение взыскания по долгам британской компании на имущество, находящееся у третьего лица — аффилированного с ним российского банка, поскольку в итоге российский «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» исполнил судебное решение и перечислил деньги истцу.

Напомнив о самостоятельности и отделенности компаний от их участников, ВС признал, что возможны ситуации «недобросовестного использования конструкции юрлица» с целью причинения вреда другим участникам оборота.

Коллегия пояснила, что контролирующие компанию лица в исключительных случаях могут быть привлечены к ответственности перед ее кредитором, если по их воле компания не исполнила свои обязательства, а их поведение «не отвечало критериям добросовестности и разумности и не связано с рыночными или иными объективными факторами, деловым риском, присущим ведению предпринимательской деятельности».

При этом ответчики подконтрольны группе компаний J.P. Morgan Chase & Co, которая является конечным бенефициаром российского банка и через него фактически ведет коммерческую деятельность на территории РФ, указал ВС. Вместе с тем судам следовало оценить, что бенефициар учредил российский банк во исполнение требований российского законодательства. ВС указал, что для отхода от принципа имущественной обособленности компаний друг от друга недостаточно сослаться на участие одного юрлица в уставном капитале другого, нужно анализировать также корпоративную структуру, порядок заключения сделок, степень участия в управлении.

«При установлении фактов, что имущество и активы, распределенные среди подконтрольных лиц, следует рассматривать как принадлежащие единому контролирующему центру», суды должны «обосновать возмещение убытков, причиненных одним участником группы компаний, за счет имущества другого», пояснила коллегия. Однако нижестоящие суды исследовали не все обстоятельства дела, поэтому ВС направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

В Совкомбанке отказались от комментариев. В «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» не ответили на запрос “Ъ”.

Копать глубже

«С наступлением эпохи санкций суды вновь ищут имущество в корпоративной структуре по прямому иску кредитора»,— констатирует руководитель проектов АБ «Вертикаль» Иван Бабин. В мае экономколлегия ВС уже давала разъяснения по похожему спору Совкомбанка против американского Citibank и его российской «дочки» (см. “Ъ” от 13 мая). Решение по J.P. Morgan, по мнению некоторых юристов, усиливает позицию российского истца в споре с не исполнившими обязательства иностранными контрагентами, у которых есть структуры в РФ.

«ВС подтвердил возможность взыскания долга с аффилированной компании прямым иском», при этом суд не дает практике взыскания долга с дочерней или сестринской компании расползаться, а пытается ввести более специализированные критерии, указывает господин Бабин.

Принципиально важным является указание ВС на необходимость привлечения ЦБ РФ к участию в деле, «поскольку вопросы солидарной ответственности российских банков по долгам иностранных компаний затрагивают публичный порядок и банковское регулирование», добавляет управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский.

«ВС предлагает рассмотреть возможность обеспечить исполнение обязательств иностранной компании через обращение взыскания на активы российского лица с помощью контрсанкционных мер, применение которых, вероятно, будет носить точечный характер»,— указывает партнер АБ «Бартолиус» Илья Манько. Такой подход, по его мнению, «несколько повысит шансы российских кредиторов на получение удовлетворения, но при этом не позволит использовать институт убытков ненадлежащим образом».

По-прежнему главное основание для привлечения российского юрлица к ответственности по обязательствам аффилированной с ним иностранной компании — недобросовестное использование корпоративной структуры для уклонения от исполнения обязательств, говорит господин Манько.

Поэтому кардинально новых рисков для иностранных компаний и связанных с ними российских организаций решение ВС не создает, считает партнер Briefcase Law Office Григорий Волков. ВС пытается вносить новые критерии, которые «пока достаточно размыты, неконкретны, прикрыты горой отсылок на ГК и канцелярит», но и подход взыскания только по принципу корпоративного участия не одобряет, добавляет господин Гребельский. «К сожалению, четкого теста для проверки добросовестности экономколлегия так и не предложила», подтверждает господин Манько.

Согласно позиции ВС, для привлечения к ответственности российской структуры необходим предметный анализ корпоративных связей, и нельзя ограничиваться лишь формальным подходом, игнорируя принцип имущественной обособленности юрлица, замечает Григорий Волков.

Дело в том, что у российской и иностранной компании из одной группы может быть разный состав акционеров и кредиторов, и тогда исполнение обязательств иностранного юрлица за счет активов российского будет нарушать интересы остальных владельцев и кредиторов, предупреждает Илья Манько.

Управляющий партнер Nordic Star в России Анна Заброцкая в целом считает подход экономколлегии сбалансированным: «Суд поддерживает идею защиты российских резидентов в условиях санкций, но при этом настаивает на строгом соблюдении принципов гражданского и корпоративного права». Участие в иностранном холдинге не должно автоматически влечь ответственность за действия материнской компании, уверена она. Вместе с тем, подчеркнутая защита принципа корпоративной обособленности, по мнению господина Гребельского, выглядит, скорее, как «некое приглашение судам “копать глубже”, чтобы подобные решения не выглядели как отъем иностранных активов, за которым последуют инвестиционные иски о незаконной экспроприации».

Анна Занина, Ян Назаренко, Юлия Пославская