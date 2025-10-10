Новый год открылся для бронирования

Россияне начали бронировать жилье на новогодние праздники. Количество ранних заявок выросло в полтора раза, подсчитали в сервисе «Суточно.ру». В среднем по стране аренда в праздничные даты, по подсчетам агрегатора, обойдется до 7 тыс. руб. за сутки. За год цена увеличилась на 6%, но ближе к декабрю стоимость бронирования может вырасти еще на 15%, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Впрочем, до ноября арендодатели будут готовы предоставить более выгодные условия, заметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова: «Люди полагают, что цены еще вырастут, поэтому бронируют жилье уже сейчас. По опыту прошлого года, конечно же, эти ожидания оправданны, и произойдет какое-то вымывание по ликвидным объектам и направлениям. На данный момент есть достаточно разнообразные варианты на любой запрос и кошелек. На агрегаторах выставляются цены, и указано, что есть скидка, горящее предложение. Если раньше многие выбирали формат празднования с семьей в загородном доме, то сейчас популярно организоваться несколькими компаниями и забронировать, например, глэмпинг-территорию, которая предназначена для зимнего пребывания с дополнительными бонусами в виде бань, бочек, хамамов, с катаниями и другими активностями на свежем воздухе. Также есть спрос на вариант именно многокомнатного коттеджа за городом с достаточным количеством спален.

Что касается стоимости бронирования, то в локациях от МКАД до ЦКАД она варьируется от 50 тыс. руб. до 400 тыс. руб. за сутки.

Лоты такого же качества, но подальше идут по более доступной цене, где-то можно найти предложения и за 15 тыс. руб., и за 24 тыс. руб. В основном это стекло, окна в пол, формат сканди с минимальным ремонтом и в спокойных, приглушенных оттенках».

В этом году новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней, и большинство россиян предпочитают проводить праздник за городом. Пик бронирований приходится на период с 31 декабря по 3 января. Но если выбрать более поздние даты, можно сэкономить, отметила основатель сервиса Safarovadom Гузель Сафарова: «Люди обращаются, присматриваются, уточняют стоимость. В нашей базе представлены в основном дома с размещением от 12 человек с баней и бассейнами. В первую очередь уходят коттеджи, которые уже давно работают, у которых есть клиентская база. Топ запросов — наличие теплого бассейна, большое количество отдельных спальных мест и развлечения. Одно из самых популярных — катание на горных лыжах. В Подмосковье есть места, где это можно легко организовать. Объекты рядом с этими горнолыжными курортами также пользуются спросом, небольшие уютные, красивые, современные дома с панорамным остеклением.

В среднем дом на десять человек будет стоить 200-300 тыс. руб., то есть 20-30 тыс. руб. с человека на три новогодних дня, с 31-е декабря по 3-е января либо с 30-го по 2-е числа. Это будет хороший дом с бассейном, баней, развлечениями, комфортными спальными местами и камином в гостиной. Есть популярные направления, такие как Новая Рига, Рублевское шоссе, либо рядом с Москвой. Тут уже будет цена чуть выше. Есть коттеджи, которые стоят 1 млн руб., например, со своими вертолетными площадками и ночными клубами. Я своим гостям рекомендую бронировать, если у них ограниченный бюджет, новогодние праздники, с 3-го по 8-е января. Эти дни дешевле раза в три, чем сам Новый год, при этом есть возможность собраться, отдохнуть».

Отмечать Новый год большинство россиян предпочитает в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. В топ в этом сезоне также вошли Калининградская область и Кострома. Спрос на них за год вырос на 20%, пишет «РИА Новости».

Анжела Гаплевская