Первым замглавы Минтранса может стать Константин Пашков

В ближайшее время первым заместителем министра транспорта станет Константин Пашков, сообщили РБК источники. Распоряжение правительства уже подписано. Господин Пашков возглавит финансовый и научный блоки, а также управление кадрами и связи с общественностью. Его назначение подчеркивает высокое доверие нового министра.

Константин Пашков — государственный советник РФ первого класса. Родился в 1976 году в Пушкино. В 2000 году окончил Московский государственный медико-стоматологический университет, а в 2013 году прошел подготовку в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. В период с 1999 по 2002 годы работал начальником пресс-службы Московской железной дороги, а с 2002 по 2005 годы занимал различные должности в Министерстве путей сообщения и РЖД. В Минтрансе господин Пашков работает с 2005 года. В июне 2024 года стал заместителем министра.

Валентин Иванов, который с июля 2024 года работает в Минтрансе первым замом, останется в министерстве в статусе заместителя министра. Он продолжит курировать реконструкцию аэродромов и объектов транспортной инфраструктуры. Источник РБК, близкий к Минтрансу, сообщил, что развитие пунктов пропуска является одной из приоритетных задач ведомства. В 2025 году планируется завершить строительные работы в трех автомобильных пунктах пропуска на российско-китайской границе.