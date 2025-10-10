Прокуратура помогла решить проблемы с водой 1,2 тыс. жителей села под Пензой

Прокуратура добилась решения проблем с обеспечением водой более 1,2 тыс. жителей села Саловка Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в селе Саловка мощности водонапорной башни не хватало для обеспечения потребностей всех местных жителей, давление в ней было отрегулировано ненадлежащим образом. Из-за этого граждане долгое время сталкивались с перебоями в подаче холодной воды. Летом было сложнее всего.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представления главе администрации Саловского сельсовета и директору МУП ЖКХ «Саловка», руководителя предприятия оштрафовали за за нарушение режима обеспечения граждан коммунальными услугами.

В итоге водонапорную башню отремонтировали, установили автоматическое оборудование для регулировки наполняемости и увеличения давления, ввели в эксплуатацию дополнительное сооружение с насосной станцией в качестве резервуара для запаса воды. Жителям населенного пункта сделали перерасчет платы на более чем 72 тыс. руб.

Павел Фролов