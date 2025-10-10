Прокуроры сделали «Открытие»

Генпрокуратура, утвердив итоги расследования СКР, направила в суд резонансное уголовное дело о хищении у ПАО «Банк “Финансовая корпорация Открытие”» 34 млрд руб. Отвечать за это преступление будут бывшие председатель правления этого кредитного учреждения Евгений Данкевич и акционеры банка Борис, Александр и Дмитрий Минцы. Процесс пройдет в заочном режиме, поскольку все фигуранты скрываются за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич (фото 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич (фото 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В направленном Генпрокуратурой в Замоскворецкий райсуд столицы обвинительном заключении говорится, что находящиеся в международном розыске Евгений Данкевич, а также Борис Минц и его сыновья Александр и Дмитрий в зависимости от роли и степени участия обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество).

Первыми фигурантами расследования, которое провело Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР), в сентябре 2018 года стали уличенные в растрате отец и сыновья Минцы. Против Евгения Данкевича уголовное дело возбудили весной 2019 года. К тому времени все фигуранты уже находились кто в Англии, кто в Израиле. Туда, как утверждала их защита, они выехали задолго до возбуждения уголовного дела на лечение. Впрочем, в Басманном суде во время избрания обвиняемым меры пресечения этот аргумент не сработал — все четверо заочно были арестованы.

По версии следствия, летом 2017 года между господами Данкевичем и Минцами была заключена заведомо невыгодная для банка «Открытие» сделка, в результате которой по завышенной стоимости были приобретены облигации принадлежащего семье Минц ООО О1 Group на 34 млрд руб.

Следствие пришло к выводу, что Евгений Данкевич, не считаясь с повышенными рисками и зная, что облигации стоят реально не более 50% от номинала, тем не менее дал указание своим сотрудникам приобрести их через брокера ООО «Атон». Всего было куплено, по данным следствия, 34 893 200 облигаций по 1 тыс. руб. каждая. Впоследствии, по данным СКР, почти все вырученные за ценные бумаги средства были перечислены на счета ООО О1 Group в банке «Открытие» и сразу же предоставлены в заем компании О1 Group Limited, которая за счет них погасила свой долг перед «Открытием» на 33,7 млрд руб.

Сами обвиняемые и их защита утверждали, что сделка соответствовала всем правилам и спор между сторонами должен рассматриваться не в уголовной плоскости, а в гражданско-правовой.

Кроме того, в СКР установили, что Евгений Данкевич, вступив в сговор с семейством Минц в мае 2017 года выписал фиктивную банковскую гарантию подконтрольной им Financial Group Future (Cyprus) Ltd на 7,3 млрд руб.

Впоследствии компания Бориса Минца потребовала эту сумму у банка, но довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли. Летом 2019 года Арбитражный суд Москвы признал эту гарантию недействительной. Почерковедческая экспертиза показала, что подпись господина Данкевича на гарантии появилась на два месяца позже даты, указанной в документе.

Напомним, что о санации ПАО «Банк “Финансовая корпорация Открытие”» Центробанк объявил 29 августа 2017 года. После завершения процедуры регулятор стал его ключевым акционером с долей 99,99%. С 1 января 2025 года банк «Открытие» был присоединен к БМ-банку (бывший Банк Москвы), после чего прекратил работу на финансовом рынке.

Олег Рубникович