Башкирский ансамбль получил грант Минкульта России

Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова стал обладателем гранта Министерства культуры России. Как сообщает пресс-служба минкультуры Башкирии, башкирский ансамбль наградили за проект одноактного хореографического спектакля «История одного народа». Сумма гранта в сообщении не указана.

В спектакле будет показана история башкирского народа «в контексте истории кочевых цивилизаций, древних городов, Шелкового пути, Золотоордынского и послеордынского периода, истории расцвета культуры», отмечается в сообщении. Сюжет постановки отразит концепцию Музея кочевых цивилизаций, в нем покажут хронологические периоды от появления первых людей на Урале до формирования на территории современной Башкирии «мощных очагов степной культуры».

Майя Иванова