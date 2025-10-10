Оператор пермского полигона сменит руководителя

В муниципальном бюджетном учреждении «Полигон», которое управляет мусорным полигоном в Софронах, сменится руководитель. Как сообщила краевая газета «Звезда», организацию возглавит Степан Микаберидзе. До июля этого года он возглавлял АО «Пермский региональный оператор ТКО» (100% акций в собственности Пермского края).

Ранее директором МБУ «Полигон» был Ян Лобанов. До него учреждением десять лет руководил Василий Быков.

МБУ «Полигон», управляющее полигоном ТБО в Софронах, было реорганизовано из одноименного предприятия в 2023 году. Тогда же учреждению были переданы функции по сносу аварийного жилищного фонда. В конце 2024-го власти решили дать ему новый функционал: «Полигон» выиграл два лота на конкурсе регионального оператора АО «ТКО ПРО» общей стоимостью 764 млн руб. и с этого года занялся вывозкой мусора. Контакты заключены на два года. «Полигон» обсуживает Мотовилихинский, часть Свердловского и Индустриального районов Перми.

Напомним, на месте действующего полигона в Софронах к 2026 году планируется возвести мусоросортировочный комплекс (МСК) общей стоимостью 4,6 млрд руб. Экотехнопарк будет рассчитан на переработку ТКО в объеме 250 тыс. тонн в год. Срок концессионного соглашения с инвестором составит 20 лет. Концессионером строительства выступает ООО «Энвиком-Пермь».