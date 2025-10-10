Сальдо: на правобережье Херсонщины осталось менее трети населения

На правом берегу Херсонской области, который сейчас находится под контролем Киева, осталось меньше трети местных жителей. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Регулярно получаю информацию из оккупированного киевским режимом Херсона — ситуация в городе остается крайне напряженной. На правом берегу, где раньше проживало около полумиллиона человек, сейчас осталось меньше одной трети. Большинство уехало за свои средства, без какой-либо помощи от назначенной Киевом администрации. Киевская "власть" фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается»,— написал Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, те, кто остался в этих краях, сталкиваются с беспределом ТЦК и патрулей, тотальными проверками по подозрению в симпатиях к России: допросами о родственниках на левом берегу и угрозами тюремного заключения. Господин Сальдо также отметил, что на Карантинном острове в микрорайоне Корабел отсутствует электричество, вода и газ, поэтому местные жители готовят еду на улице в самодельных печах. «Продолжаем документировать все преступления оккупантов и готовимся к тому, чтобы после освобождения вернуть на правый берег нормальную жизнь»,— добавил губернатор.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что введение в эксплуатацию новой ветки газопровода из Крыма за 1,7 млрд рублей позволило обеспечить стабильным газоснабжением южную часть Херсонской области.

Александр Дремлюгин, Симферополь