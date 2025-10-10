Хинштейн: державшему оборону под Суджей подполковнику Чебневу установят памятник

В Курской области в городе Курчатов установят памятник подполковнику Сергею Чебневу, который оборонял Малую Локню и район Суджи на протяжении 12 дней в августе 2024 года. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Подполковник Чебнев погиб 18 августа 2024 года, возглавляя контратаку против украинского десанта, пытавшегося закрепиться в тылу российских войск. Эта позиция имела стратегическое значение для защиты Курской атомной электростанции и города Курчатов. По словам господина Хинштейна, Чебнев удержал наступление ВСУ, но получил смертельные ранения в бою.

Тело подполковника было обнаружено в марте 2025 года в районе Малой Локни. Церемония прощания с военным прошла в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде. Ранее вдова Сергея Чебнева получила звезду Героя России — высшую государственную награду, которую вручил президент Владимир Путин.