РБК: в России готовится новый этап обмена заблокированными активами

В России началась подготовка к новому этапу обмена замороженными активами, сообщают «РБК Инвестиции». Брокерские компании предлагают клиентам принять участие в частном обмене заблокированных активов. Ожидается формирование списков для обмена в ноябре.

Процедура обмена проходит в частной инициативе нескольких инвестиционных компаний, в отличие от централизованного обмена в 2024 году, реализованного по указу президента. Детали схемы обмена изучены «РБК Инвестициями» на основе брокерских рассылок и информации от юристов, специализирующихся на санкционном праве.

В рамках новой схемы зарубежные контрагенты аккумулируют заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов и обменивают их на средства нерезидентов со счетов типа С или на российские ценные бумаги, принадлежащие нерезидентам. Бумаги, подлежащие обмену, должны быть приобретены до 1 июня 2022 года с подтверждением непрерывного владения отчетами депозитария. Брокеры планируют опубликовать оферты в октябре, а завершение сделки планируется в следующем году после получения всех необходимых регуляторных разрешений. Ограничений по стоимости активов инвестора, предлагаемых к обмену, не предусмотрено.