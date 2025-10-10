«Это не поспешная реакция на какое-то отдельное событие»

Пакистан и Саудовская Аравия, по данным СМИ, приступили к имплементации заключенного ими в сентябре Стратегического договора о взаимной обороне (SMDA). Аналитики из разных стран тем временем пытаются понять, какими будут региональные и глобальные последствия у этого неожиданно заключенного соглашения. О том и о другом корреспондент “Ъ” Елена Черненко спросила Атию Али Казми, президента Форума Глобальной стратегии мира (Исламабад, Пакистан).

Фото: архив Атии Али Казми Атия Али Казми

Фото: архив Атии Али Казми

— Новый договор между Пакистаном и Саудовской Аравией обязывает обе страны обеспечивать коллективную безопасность, то есть считать любое агрессивное действие против одной из них агрессией против обеих. В СМИ фигурирует противоречивая информация о предыстории этого договора: одни утверждают, что он готовился долго, другие — что он стал прямым результатом недавних ракетных ударов Израиля по Катару. Что вам известно об этом?

— Стратегический договор о взаимной обороне обсуждался уже некоторое время. Он представляет собой естественную эволюцию долгосрочного сотрудничества в области обороны и безопасности между Пакистаном и Саудовской Аравией. Несмотря на то что недавние региональные события подчеркнули важность зафиксированных на бумаге договоренностей, само соглашение не стоит рассматривать как поспешную реакцию на какое-то отдельное событие. Его цель — институционализировать сотрудничество между двумя странами и обеспечить стабильность.

— Какие ключевые стратегические цели Пакистан ставит перед собой в рамках нового договора с Саудовской Аравией?

— Через SMDA Пакистан стремится углубить взаимодействие с Саудовской Аравией, улучшить обмен разведданными и иной информацией, расширить практику совместных учений, усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом и укрепить защиту критически важной инфраструктуры и морских зон. Главная цель — обеспечить сдерживание агрессии любой из стран через гарантированную коллективную оборону.

— А как этот пакт будет влиять на традиционные приоритеты безопасности Пакистана, особенно в контексте сложных отношений с Индией?

— Ядерная доктрина Пакистана остается ориентированной на Индию. Убедительное сдерживание, обеспечиваемое на уровне, не превышающем минимальную необходимость, остается краеугольным камнем нашей национальной политики безопасности. Соответственно, в этом контексте доктрина «Полного спектра сдерживания Пакистана» также ориентирована исключительно на Индию. SMDA не меняет этот фокус. Вместо этого она дополняет более широкий подход Пакистана к безопасности, адресуя нетрадиционные угрозы в Персидском заливе и на Ближнем Востоке и тем самым способствуя региональной стабильности.

— SMDA предусматривает сотрудничество в области взаимной обороны всеми доступными сторонам военными средствами, и, как утверждают некоторые эксперты, это означает, что Пакистан может предоставить ядерный зонтик Саудовской Аравии. Действительно ли об этом идет речь?

— Официальный текст договора не содержит положений, касающихся ядерного оружия. И именно этот первоисточник должен использоваться как единственный для интерпретации сферы охвата SMDA. Пакистан всегда действует как ответственное ядерное государство и не передает ядерное оружие или технологии. Соглашение с Саудовской Аравией носит оборонительный характер и сосредоточено на обычных и гибридных угрозах.

Стратегический договор о взаимной обороне (SMDA) между Пакистаном и Саудовской Аравией был подписан 17 сентября в Эр-Рияде пакистанским премьером Шахбазом Шарифом и саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом. За неделю до этого Израиль нанес удар по находившимся на территории Катара членам руководства палестинского движения «Хамас». Власти США назвали это «печальным инцидентом». По сообщениям СМИ, после этого государства Персидского залива усомнились в надежности сотрудничества в сфере безопасности с США и начали присматриваться к альтернативным партнерам. При этом Пакистан и Саудовская Аравия сотрудничают в сфере обороны с 1960-х годов, включая подготовку тысяч саудовских военнослужащих пакистанской армией. В Минобороны Пакистана заявили, что новое соглашение не направлено против какой-либо третьей страны, и при этом не исключили, что в будущем к нему смогут присоединиться другие государства.

— А какие общие угрозы безопасности существуют для Пакистана и Саудовской Аравии?

— Пакистан и Саудовская Аравия сталкиваются с общими угрозами в виде терроризма, атак дронов и ракет на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, рисков для безопасности морских путей в жизненно важных морских районах, а также возникающих киберугроз. SMDA предоставляет рамки для совместной работы по купированию всех этих угроз.

— Ряд аналитиков полагает, что это соглашение — шаг на пути к созданию нового военно-политического блока в регионе, верно ли это?

— SMDA не связан с блоковой политикой. Пакистан и Саудовская Аравия рассматривают этот договор как вклад в коллективную безопасность, стабильность и предотвращение кризисов. Он отражает нашу приверженность международным нормам ответственного поведения государств, и призван обеспечивать сотрудничество в области обороны, укрепляя, а не подрывая региональный и глобальный мир.