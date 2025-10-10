В Пензенской области по требованию прокуратуры в казну вернут 7,3 млн рублей

В Пензенской области суд по требованию прокуратуры постановил обратить в доход государства в солидарном порядке свыше 7,3 млн руб., полученных в результате совершения коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что гендиректор ООО «Стройчермет» передал представителю производственного предприятия сумму в размере более 120 тыс. руб. за создание преимущественных условий и лоббирование интересов организации. В итоге в 2021-2022 годах с фирмой заключили контракты на поставку товаров на сумму свыше 7,3 млн руб.

Суд наказал представителя производственного предприятия штрафом в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе, но прекратил уголовное преследование руководителя ООО «Стройчермет». Надзорное ведомство подало в суд иск к гендиректору и возглавляемой им организации об обращении в доход государства более 7,3 млн руб. Требования удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов