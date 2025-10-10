Группа ФИНГО повышает компетенции в диагностике оборудования

Группа ФИНГО, ведущий российский поставщик инновационных решений в газоочистке, повышает свои компетенции. К традиционных услугам по шефмонтажу, пуско-наладке и техническому обследованию электрофильтров добавляется вибрационная диагностика, которая позволяет выявить скрытые дефекты еще до выхода газоочистного оборудования из строя. Если ранее внимание специалистов фокусировалось на электрофильтрах, то теперь охватывается вся установка очистки газов, включая дымососы (Д, ДН, ВД), дутьевые вентиляторы (ВДН), насосы, редукторы и муфты. Теперь Группа ФИНГО предлагает своим клиентам комплексное решение.

«Мы не только ремонтируем ваш электрофильтр — мы обеспечиваем стабильную работу всего газоочистного тракта, за счёт раннего выявления дефектов. Вибрационная диагностика требует знаний в области механики, динамики машин, спектрального анализа и стандартов – ГОСТ 32387, ISO 10816, что дает возможность не только ремонтировать оборудование, но и определять его состояние по вибросигналу и внедрять цифровые методы обслуживания. Это позволит создавать маршруты изменений, вести базу данных об оборудовании наших заказчиков, строить тренды вибрации, формировать объективные отчеты с рекомендациями. Переходя к цифровому сервису, мы формируем базу для долгосрочных сервисных контрактов»,— объясняет Кирилл Семых, заместитель руководителя сервисной службы Группы ФИНГО.

Помимо диагностики специалисты компании будут выполнять балансировку роторов на месте эксплуатации — до четырех плоскостей. Весь комплекс услуг позволит не просто устранить неисправности, но и предотвратить аварии, снизив уровень вибрации до нормативных значений по ГОСТ и, как следствие, избежать простоев, экологических штрафов и незапланированных ремонтов.

