Энергетика давит на газ

Глава «Газпрома» заявил о формировании новой газовой парадигмы. Алексей Миллер отметил, что за последние десять лет именно это топливо показало наибольший прирост в энергобалансе развитых стран, его доля достигает почти трети. Во время своего выступления на Петербургском международном газовом форуме Миллер подчеркнул, что даже там, где активно развиваются возобновляемые источники энергии, именно газ остается основным стабилизирующим энергоресурсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Главу «Газпрома» особенно заинтересовал рост потребления со стороны дата-центров. По его словам, они становятся одним из главных факторов увеличения спроса на газовую генерацию — надежную и предсказуемую по поставкам: «В конце 2023 года фактически парадигма газового рынка, которая успешно работала более 50 лет, приказывала долго жить. И зарождается нечто новое, что предстоит нам еще создать своими руками на новых принципах. В течение 2025 года мы уже можем достаточно четко сказать, куда и зачем мы идем.

В первую очередь я хотел бы отметить некоторые цифры, которые очень хорошо иллюстрируют положение газа в мировой экономике. За последние десять лет при всем том, что была развернута настоящая, я не побоюсь этого слова, война против традиционных углеводородов, самыми быстрыми темпами в мировом энергетическом балансе рос именно газ. Сегодня объем потребления газа в мире составляет 4,3 трлн куб. м газа. Могу сказать, что рост потребления до 4,7 трлн куб. м газа в мире — это тот объем, который подтверждают абсолютно все лицензированные эксперты».

Алексей Миллер также добавил, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта — необратимые процессы, а их энергетическая база напрямую зависит от надежных источников генерации. По оценке «Газпрома», именно этот фактор будет определять конфигурацию рынка в ближайшие годы. Фактически Миллер предлагает рассматривать газ не как переходное топливо, а как основу будущей энергетики, объясняет ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Везде нужна электроэнергия, причем ее постоянная подача, поэтому возобновляемая энергетика не подходит. Основная проблема возобновляемой энергетики — это по-прежнему непостоянство и сложная управляемость.

Есть еще атомные электростанции, но здесь минусом является то, что спрос со стороны ЦОДов и прочих центров вычисления есть уже сейчас, им нужна новая генерация, они строятся очень быстро, и потребление с их стороны растет довольно интенсивно. А строительство атомной электростанции занимает лет десять. То есть будет определенный разрыв между появлением спроса и строительством АЭС. Из ископаемых источников энергии газ наиболее чистый, поэтому он выигрывает конкуренцию у угольных электростанций, они уже во многих развитых странах просто выведены в резерв, законсервированы. Поэтому газ становится приоритетом.

Россия — мировой лидер по запасам газа. У нас есть очень большие резервные мощности. Миллер, например, докладывая еще в 2021 году Владимиру Путину о деятельности компании, заявил, что на действующих месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа только "Газпром" может еще дополнительно добывать около 100 млрд куб. м. А с тех времен добыча сократилась из-за снижения поставок в Европу еще примерно на 130-140 млрд куб. м. То есть даже месторождения никакие разрабатывать не нужно, "Газпром" может добывать в Западной Сибири еще по 230 млрд куб. м. газа и поставлять их в Европу. Опять же, газотранспортные мощности есть не на весь этот объем, тем не менее они большие. Я думаю, что основные претензии будут со стороны "зеленых", потому что они-то рассчитывали, что весь новый спрос, какой бы он ни был, будет удовлетворяться за счет возобновляемой энергетики. С их точки зрения, это будет шаг назад».

По данным РБК, в 2024 году центры обработки данных по всему миру израсходовали около 500 млрд кВтч электроэнергии. При этом на сервисы искусственного интеллекта пришлась примерно пятая часть этого объема. К 2030 году, по прогнозам экспертов, энергопотребление ЦОДов может утроиться. При этом доля ИИ в их работе также продолжит расти. Однако увеличение нагрузок не стоит напрямую связывать с повышением газовой генерации, предупреждает заведующий Лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев: «Около 30% всей добычи уходит в международную торговлю. Все остальное — это внутреннее потребление в странах.

Например, в России есть регулируемые тарифы. В чем-то это минус для потребителей, потому что, например, они могут выше инфляции индексироваться, а где-то это плюс, потому что это гарантированные, надежные, стабильные цены для промышленных потребителей. Если мы говорим про глобальный рынок, то там связка, кроме конкуренции между странами, половина всей международной торговли завязана на СПГ. Условно говоря, у нас 15% всей добычи газа абсолютно рыночные, поэтому сказать, что на международном рынке будет переизбыток в какой-то момент, — это локальные вещи, которые случаются вне зависимости от обсуждаемой тематики в связке с запросом на энергию».

Кроме того, во время своего выступления на форуме Алексей Миллер объявил о том, что газификация России будет завершена к 2030 году. По его словам, голубое топливо уже поступает на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в школы, больницы, а также садоводческие товарищества. На форуме выступили и главы регионов. Например, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что газификация напрямую влияет на качество жизни и развитие социальной инфраструктуры.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков