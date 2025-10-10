В Перми вновь пытаются продать проблемный участок на ул. Цимлянской

Фонд развития территорий в третий раз выставил на торги земельный участок по ул. Цимлянской, 28 и 30, общей площадью 3,6 тыс. кв. м в Орджоникидзевском районе Перми. На нем расположены два недостроя, степень готовности каждого из них оценивается в 18%, сообщает пресс-служба министерства строительства Пермского края. Ранее участок уже выставлялся на торги. Во второй раз его стоимость возрастала до 84,5 млн руб.

Участок предназначен для строительства многоэтажного дома. Начальная цена — 67,6 млн руб. Также предусмотрена возможность оплаты в рассрочку на шесть месяцев с первоначальным платежом 30%. Торги пройдут на площадке Росэлторг. Заявки на участи принимаются до 23 октября.

Ранее дома ул. Цимлянской, 28 и 30, были проблемными, 11, дольщиков получили денежные возмещения. Фонд развития территорий получает участки по определению Арбитражного суда после назначения выплат пострадавшим дольщикам. Согласно действующему законодательству, после регистрации прав на участок фонд принимает решение о дальнейшем способе распоряжения этой территорией. Ряд площадок предлагается инвесторам через аукционы. Как отмечают в минстрое Прикамья, это позволяет вновь вовлечь площадку в оборот.