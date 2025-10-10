ИИ-генератор видео Sora оказался популярнее ChatGPT

Новая версия модели ИИ для генерации видеороликов по текстовым запросам Sora 2 была скачана более 1 млн раз менее чем за пять дней с момента ее выпуска компанией-разработчиком OpenAI. Таким образом, Sora 2 быстрее преодолела отметку в 1 млн скачиваний, чем чат-бот ChatGPT.

Как сообщает CNBC, эти данные опубликовал глава Sora Билл Пиблс, который отметил, что такому «бурному росту» популярности этой модели ИИ не помешало даже то, что она доступна пока только на устройствах с iOS, только пользователям в Северной Америке и только по специальному приглашению. Для ChatGPT таких ограничений не было. Сейчас Sora 2 лидирует по популярности в рейтингах App Store в США. По словам Билла Пиблса, «команда работает над тем, чтобы удовлетворить такой спрос».

Между тем OpenAI уже столкнулась с критикой в адрес Sora в связи с тем, что модель позволяет создавать видеоролики с изображениями, на которые есть авторское право. В компании уже заявили, что «прорабатывают свой подход к этим вопросам». В частности, они намерены «предоставить правообладателям более детальный контроль над генерацией изображений» в Sora, и, возможно, будет продуман какой-то вариант отчисления части доходов в пользу правообладателей.

Алена Миклашевская