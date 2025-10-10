ХК «Автомобилист» одержал шестую победу подряд, разгромив «Авангард»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 3:) (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Стародумов Фото: Александр Стародумов

Авторами голов стали Денис Романцев, Джесси Блэкер и Максим Денежкин.

По итогам матча «Шоферы» занимают второе место на Востоке (21 очко), «Ястребы» — на третьем месте (18 очков).

Следующий соперник команды из Екатеринбурга — СКА. Встреча пройдет 13 октября в Санкт-Петербурге.

Полина Бабинцева