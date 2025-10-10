«Или Ленин, или Кремль, и никакой дискуссии»

Центробанк проводит онлайн-голосование за символы на новой 500-рублевой банкноте, дизайн которой посвящен Северо-Кавказскому федеральному округу. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил розыгрыш десяти iPhone 17 среди тех, кто проголосует за небоскребы в столице республики. Другой фаворит — Эльбрус, самая высокая гора России. Между тем политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в необходимости подобных кампаний.

В России проходят весьма оригинальные выборы — дизайна купюры. Проводит их Центральный Банк Российской Федерации, что тоже выглядит немного странно. Гражданам предлагается проголосовать онлайн за символы на новой 500-рублевой банкноте. Посвящена она Северо-Кавказскому федеральному округу. На лицевой стороне будет размещен символ Пятигорска, а на оборотной — узнаваемый региональный объект. Фавориты — гора Эльбрус и комплекс небоскребов «Грозный-Сити». Все бы хорошо, но так кажется, что вокруг этого разгорелся не очень здоровый ажиотаж. Сторонники каждого варианта стали привлекать россиян щедрыми посулами. По идее, в настоящих выборах подобная практика является серьезным нарушением.

В общем и целом вся эта история с банкнотами получается достаточно скандальной. Только оправились от инцидента с 1000-рублевой купюрой, как возникла новая проблема.

Как известно, в прошлый раз общественность возмутилась изображением церкви без крестов. Потом было объяснение, что это музей, но недопонимание тогда возникло серьезное. Есть подозрение, что нашим людям не хватает публичных активностей, в том числе и так называемых состязательных выборов, с нервом, чтобы победитель не был известен заранее. Отсюда и такой интерес к этой акции. Впрочем, вернемся к банкнотам и вспомним советский опыт. Если кто забыл, напомним: на советских дензнаках был изображен или Ленин, или Кремль, или советский герб. Всем все ясно, и никакой дискуссии. Собственно, никого и не спрашивали. До эпохи СССР на деньгах «печатались» императоры. Сейчас можно обойтись и Кремлем как символом всей страны. Что касается портретов монархов и иных царственных особ, наверное, они тоже пока не нужны для общей пользы. Зачем волноваться лишний раз по пустякам?

Деньги — это же не путеводитель и не учебник географии, а средство расчетов. Логично найти другой способ показать красоты российских городов и весей. А самое главное — должен ли всем этим заниматься финансовый регулятор?

Это тоже весьма интересный вопрос. Вот представьте, если деньгами будет заведовать туристическое или какое-то иное ведомство. Все, конечно, у нас возможно, но не хотелось бы. Все-таки каждый должен находиться на своем месте, тем более сейчас популярны безналичные расчеты, кроме того, Россия вводит цифровой рубль. Может быть, и не так важно, что будет изображено на купюрах?

