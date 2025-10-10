Актер Александр Збруев призвал СМИ не распространять слухи о его здоровье

Актер Александр Збруев впервые вышел на связь после госпитализации в НИИ им. Н.В. Склифосовского. В беседе с ТАСС он заявил, что масштаб медицинских процедур, которые он проходил в учреждении, не соответствует тому, что пишут СМИ. Он попросил журналистов отнестись к нему «по-человечески» и не распространять ложную информацию.

Господина Збруева госпитализировали в НИИ в ночь на 9 октября. Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер говорил, что актера доставили в учреждение из-за «жалоб по урологической части». 10 октября СМИ и Telegram-каналы сообщили, что господину Збруеву понадобилось хирургическое вмешательство. Часть каналов писала, что у актера якобы обнаружили онкологическое заболевание.

Господин Збруев в 1961 году окончил театральное училище им. Бориса Щукина, после чего состоял в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»). Сейчас он играет в спектаклях «Ва-Банк», «Женитьба» и «Вишневый сад». Широкую известность актер приобрел после дебюта в фильме «Мой младший брат» (1962). Всего господин Збруев снялся более чем в 60 картинах, в их числе «Большая перемена» (1973), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986) и «Бедная Саша» (1997).

«На все, что вы читаете в социальных сетях, плюньте. Не верьте ничему из того, что там пишут. Мне уже 87 лет, а когда человеку 87 лет, даже если он порезал палец, обязательно напишут, что ему отняли руку. Очень прошу отнестись ко мне по-человечески, по-доброму. Дело в том, что у меня есть дочери, они очень волнуются по этому поводу, они читают все. У меня есть близкие люди, которые за меня переживают. И это только доставляет мне лишние неудобства, лишние проблемы»,— сказал господин Збруев агентству.

Он также назвал себя «абсолютно здоровым человеком». «Конечно, какие-то отклонения, которых не может не быть в мои годы, есть. Но все это не до такой степени»,— заключил он.

Полина Мотызлевская