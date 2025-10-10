NYT: Венесуэла предлагала США контроль над своей нефтью, чтобы закончить конфликт

Венесуэла предложила США доминирующую роль в своей нефтяной отрасли, пытаясь погасить возникший между странами конфликт. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на несколько источников, близких к переговорам.

США также предложили доступ к венесуэльскому золотодобывающему бизнесу. Все эти уступки предлагались с санкции президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на финансовые выгоды Белый дом отказал Венесуэле и разорвал дипломатические отношения с латиноамериканским государством.

NYT отмечает, что не все их собеседники из числа американских официальных лиц согласились с таким описанием переговоров. По словам источников издания, переговоры зашли в тупик из-за разногласий в вопросе политического будущего господина Мадуро. Как публично сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, президент не станет вести переговоры о своем уходе.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с наркотрафиком. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что американцы продолжат атаковать суда, предположительно связанные с венесуэльскими наркокартелями.