Жители Ярославля пожаловались на «глюкофон» и «поющие трубы»

Несколько жителей многоквартирных домов Заволжского района Ярославля высказали недовольство громкими звуками от новой музыкальной детской площадки, установленной по программе инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

На проезде Доброхотова в этом году были установлены малые архитектурные формы, которые издают музыкальные звуки: «поющие трубы», «глюкофон», «ксилофон» и «поющая грибница». По данным портала госзакупок, стоимость площадки составила 940 тыс. руб. С инициативой ее создания выступили активисты ТОС «Заволжье». Но другие жители в соцсетях заявили, что инструменты издают слишком громкие звуки.

«В сложившейся ситуации администрация Заволжского района установит на территории площадки информационную табличку с указанием правил использования музыкального оборудования», — сообщили в мэрии Ярославля.

Там напомнили, что шуметь запрещено ежедневно с 13:00 до 15:00, в ночное время с 1 сентября по 31 мая: с 22:00 до 06:00 и с 1 июня по 31 августа: с 23:00 до 06:00. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

Антон Голицын