В Черноземье 11 октября будет облачно, от +2°C до +13°C

В субботу, 11 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода. В большинстве из них пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +2°C до +13°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачно, без осадков. Ночью температура составит +9°C, днем +13°C.

В Воронеже ночью ожидается облачная и дождливая погода, +8°C. Днем — облачность с небольшими дождями, +12°C.

В Курске на протяжении суток сохранится облачная погода. Ночью — без осадков, +9°C, днем — небольшой дождь, +11°C.

В Липецке ночью синоптики обещают облачную и дождливую погоду. Температура опустится до +5°C. Днем ожидается облачность с небольшим кратковременным дождем, +12°C.

В Орле в течение суток сохранится облачность, без осадков. Температура ночью составит +9°C. Днем — +12°C.

В Тамбове ночью будет облачно, временами небольшой дождь. Температура составит +5°C. Днем — облачно, без осадков, +13°C.

