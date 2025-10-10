Цена нефти WTI упала ниже $60 за баррель впервые с конца мая

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $60 за баррель впервые с 30 мая. Это следует из данных Investing.com.

По состоянию на 17:30 мск стоимость падала на 2,65%, до $59,88 за баррель. Максимального значения с конца мая цена достигла 20 июня ($77,58 за баррель). Стоимость фьючерса на нефть Brent падает на 2,32%, до $63,79 за баррель.

Reuters пишет, что падение цен на нефть связано с перемирием Израиля и «Хамаса» в секторе Газа. Соглашение ослабило опасения участников рынка по поводу прохода нефтяных танкеров через Суэцкий канал и Красное море.