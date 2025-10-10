Жителей Карачаево-Черкесии подозревают в нанесении ущерба лесам в 16 млн рублей

Прикубанский районный суд Карачаево-Черкесии рассмотрит дело, возбужденное в отношении трех местных жителей в незаконной вырубке 46 деревьев (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ущерб лесничеству оценили в более чем 16,3 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Следствие считает, что фигурант, ранее работавший в предприятии «Кубанское лесничество», организовал группу вырубки деревьев на окраине села Счастливое. Предварительно организатор спиливал стволы и делил их на части, двое его сообщников занимались погрузкой в грузовик. Для транспортировки древесины фигурант привлек водителей трактора и грузовика, заплатив им за услуги и убедив, что рубка ведется на законных основаниях.

Все обвиняемые вину не признают и отрицают участие в преступлении. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. В 2019 году Прикубанский районный суд приговорил организатора вырубки к двум годам лишения свободы условно за аналогичное преступление.

Константин Соловьев