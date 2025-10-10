Прокуратура начала проверку по факту ожогов чугуном рабочего на заводе в Серове

Серовская городская прокуратура (Свердловская область) организовала проверку после инцидента на ПАО «Надеждинский металлургический завод», где работник получил тяжелую травму, сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел ночью 10 октября в доменном цехе завода. По предварительной информации, во время слива чугуна раскаленный металл попал на правую ногу машиниста разливочной машины. Пострадавший получил термический ожог, сопровождающийся болевым шоком.

В пресс-службе Надеждинского металлургического завода подтвердили факт несчастного случая.«Работник доменного цеха получил травму стопы, на месте ему была оперативно оказана медицинская помощь, вызвана скорая. В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей, получает необходимое лечение. В соответствии с требованиями законодательства на предприятии создана комиссия, которая выяснит причины и обстоятельства произошедшего»,— сообщили в пресс-службе предприятия.

Полина Бабинцева