Superjet перезапустят двигатели

«Ростех» назвал условия импортозамещения двигателей у SSJ-100. Установка отечественных ПД-8 вместо российско-французских потребует доработки бортов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». В госкорпорации говорят, что нужно решить, насколько это экономически целесообразно. И готовы ли сами авиакомпании участвовать в этом процессе. Несколько дней назад глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Superjet с иностранными двигателями смогут летать еще четыре года.

Актуальные задачи достаточно комплексны и зависят от масштаба работ, говорит авиаэксперт Владимир Карнозов: «Настал этап, когда надо ставить этот двигатель на серийные самолеты. Задача, получается, состоит из трех направлений. Первое — это установка этих двигателей на вновь выпущенные самолеты Superjet. Второе — это установка этих двигателей на новые самолеты Бе-200, которые оснащены российско-украинскими двигателями Д-436. И третья задача очень интересная — это замена российско-французских двигателей SaM146, которые установлены на ранее выпущенные самолеты Superjet, на двигатели ПД-8.

Если мы говорим только о радиоэлектронном оборудовании, об управлении двигателем, то применительно к самолетам надо еще и другие задачи решать. Потому что все-таки массогабаритные характеристики двигателя немножко другие, чем ранее. Соответственно, это надо учесть конструкторам, внести какие-то, может быть, изменения не только по части самого двигателя, но и по части планера и бортовых систем. Эта задача более обширная: два-три года с учетом постановки серийного выпуска двигателей ПД-8. Провести доработки в конструкторском плане — это не такая сложная работа, как некоторые другие вещи, она займет несколько месяцев. При этом доработки существующих самолетов парка Superjet, я думаю, можно произвести в течение года».

В середине марта серийный Superjet с российскими двигателями совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер пробыл в воздухе около 40 минут и достиг скорости 500 км/ч. После приземления командир экипажа сообщил, что силовая установка с двигателями показала стабильную работу. Вопрос ремоторизации серийных самолетов стоит достаточно остро, считает аналитик, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Речь в данном случае идет не о новом поколении Superjet, который сейчас разрабатывается и будет полностью импортозамещенным, а о тех Superjet, которые сегодня эксплуатируются авиакомпаниями. Их порядка 150 единиц, от всего парка российских авиакомпаний это примерно 11-12%.

Недавно опубликованные данные Росавиации говорят о том, что если не будет решена задача по продлению срока службы этих двигателей, то до 2030 года эти Superjet придется списать. С учетом и других моделей российские авиакомпании лишатся порядка 340 самолетов. Это уже очень много, примерно треть парка. Сейчас встал вопрос: продлевать ли ресурс этих двигателей? Есть ли такая возможность либо нужно проводить ремоторизацию, то есть менять двигатели на этих самолетах на отечественные ПД-8? К сожалению, процесс ремоторизации не такой простой технологически, но самое главное — он дорогой и длительный».

Серийное производство Sukhoi Superjet 100 было остановлено в 2022 году из-за антироссийских санкций.

