Под Пензой на переходах у школ появились светофоры по требованию прокуратуры

Прокуратура добилась установки светофоров на пешеходных переходах у школ в Колышлейском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка показала, что на пешеходных переходах вблизи МОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина и МОУ СОШ № 2 р. п. Колышлей нет односекционных желтых светофоров. В связи с этим прокуратура попросила суд обязать администрацию р. п. Колышлей устранить выявленные нарушения.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В итоге на пешеходных переходах вблизи указанных образовательных учреждений появились светофоры.

Павел Фролов