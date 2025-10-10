В Крыму увеличится количество заправок со свободной продажей бензина

В Крыму еще на 18 автозаправочных станциях появится топливо в свободной продаже, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, проблема с бензином на полуострове пока не решена окончательно, однако власти региона совместно с федеральным правительством прикладывают все усилия для нормализации ситуации.

«С 11 октября дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте министерства топлива и энергетики РК»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее из-за возникшего дефицита автомобильного топлива на АЗС власти республики ограничили продажу бензина до 20 л в одни руки.

Александр Дремлюгин, Симферополь