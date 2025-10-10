Суд в Ульяновске приговорил рекультиваторов полигона ТКО к условным срокам

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор по уголовному делу директора ООО «ЭкоИнвест» Сергея Власова и гендиректора ООО «Мегастоун групп» Наиля Вильданова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере при рекультивации полигона ТКО (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минприроды Ульяновской области Фото: минприроды Ульяновской области

Согласно материалам следствия и суда, 38-летний Сергей Власов, исполняя госконтракт на рекультивацию полигона ТКО в районе села Красный Яр Заволжского района Ульяновска (в рамках нацпроекта «Экология»), организовал совместно с Наилем Вильдановым заключение между их компаниями фиктивных договоров на оказание услуг по предоставлению в эксплуатацию строительных машин и автотранспортной техники, а также по поставке стройматериалов. При этом «для придания видимости фиктивным сделкам» были изготовлены поддельные распоряжения о переводе денежных средств». Таким образом, в период с декабря 2022 года по август 2023 года было совершено хищение бюджетных денежных средств на сумму более 62,2 млн руб., отмечают в прокуратуре Ульяновской области.

Гособвинитель настаивал на назначении наказания Сергею Власову в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб., Наилю Вильданову — четырех лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.

Суд согласился с представленными следствием доказательствами и доводами обвинения, однако приговорил подсудимых к условным срокам: Сергею Власову определено четыре с половиной года условно, Наилю Вильданову — четыре года условно.

Ранее по исковому заявлению облпрокуратуры Арбитражным судом Ульяновской области госконтракт на рекультивацию полигона признан недействительным, с «ЭкоИнвеста» определено взыскать незаконно полученные бюджетные денежные средства в сумме более 410 млн руб.

В прокуратуре Ульяновской области заявляют, что не согласны «с чрезмерно мягким приговором суда», в связи с чем будет направлено в областной суд апелляционное представление.

Сергей Титов, Ульяновск