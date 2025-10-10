При обрушении строительных лесов на юге Москвы пострадали три человека

В четырехэтажном здании на юге Москвы обрушились строительные леса. Трое рабочих упали, сообщила пресс-служба МЧС столицы.

Рабочих осматривают медики. Аварийно-спасательные работы после обрушения не проводились. Здание находится на реконструкции.

В оперативных службах ТАСС сообщали о пяти пострадавших. Агентство «Москва» пишет, что леса обрушились у здания научного центра РАМН на улице Москворечье.