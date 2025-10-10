Детей разделяющих традиционные ценности иностранцев освободили от теста по русскому

Минпросвещения изменило правила приема детей иностранных граждан в российские школы — соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Действующий с 1 апреля 2025 года закон обязывает каждого несовершеннолетнего иностранца подтверждать знание русского языка при поступлении в школу в ходе письменного и устного тестирования. Ведомство приняло решение упростить эту процедуру для нескольких категорий детей.

Согласно новому порядку, письменное тестирование отменяется:

для детей граждан, имеющих статус участника программы содействия добровольному переселению соотечественников;

детей дипломатических сотрудников посольств и консульств иностранных государств;

детей иностранных граждан, «разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Последние, напомним, согласно прошлогоднему Указу президента №702, могут в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание на территории РФ.

Этим же приказом в Минпросвещения уточнили процедуру перевода иностранных граждан из одного образовательного учреждения в другое. В документе ведомства поясняется, что в таком случае дети не обязаны повторно подтверждать знание русского языка в ходе специального экзамена. На несовершеннолетних иностранцев будет распространяться общий порядок перевода обучающихся из одной школы в другую.

Подробнее о тестировании в школах — в материале «Ъ» «Со школой не нашли общего языка».

Эмилия Габдуллина