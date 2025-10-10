Открылся прием заявок в школу цифровых технологий «Школа 21»

В Перми открылся прием заявок в «Школу 21». Это школа IT-технологий, в которой готовят цифровых инженеров. Об этом сегодня, 10 октября, в рамках пресс-конференции на площадке «ПермьЭкспо» рассказал Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка. Образовательное учреждение откроется на базе технопарка Morion Digital. Проект в регионе реализуется Сбером совместно с Правительством Пермского края.

«Рост потребности в ИТ-специалистах требует качественной подготовки кадров. И Сбер вносит свой вклад в этот процесс. Сегодня начался первый набор в «Школу 21», где учиться может каждый, независимо от возраста и предыдущего опыта» - отметил Александр Анащенко.

На пресс-конференции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал Пермь инженерной столицей России и отметил, что IT-специалисты сейчас востребованы во всех сферах. Речь идет, в том числе, о транспортной и промышленной отраслях, а также ЖКХ. «Мы создаем еще один центр подготовки специалистов IT-отрасли», — отметил глава региона.

Подать заявку в "Школу 21" можно с 18 лет. Обучение в школе бесплатное и специальных навыков на старте не требуется.

АНО «Школа 21» — это школа цифровых технологий от Сбера для обучения специалистов в сфере IT-технологий, который был создан в 2018 году. Сейчас в городах РФ действует 19 кампусов. «Обучение в школе строится на "диалоге равных". Это означает, что у нас каждый обучающийся является преподавателем для всех остальных. Участники в процессе обучения все работы проверяют друг с другом», — пояснил Александр Федяков, директор «Школы 21». Такая методика позволяет быстро и эффективно развить коммуникацию, стрессоустойчивость и таймменеджмент. При этом обучение в школе практикоориентировано, ученики погружаются в профессию и решают прикладные задачи.

Для поступления в IT-школу необходимо подать заявку на сайте, пройти отборочную игру и получить приглашение на «отборочный бассейн», который запланирован на 8 декабря этого года. Он предполагает две недели работы, в ходе которой участники выполнят десять индивидуальных и два групповых проекта, а также сдадут два экзамена. По итогам работы участники выберут интересующую их профессию. Обучение длится до 2 лет. Кроме того, в течение образовательного процесса в «Школе 21» предусмотрена трехмесячная стажировка в компании потенциальных работодателей с решением реальных прикладных задач.

«На выпускников "Школы 21" мы будем смотреть как на потенциальных сотрудников», — заявил Александр Анащенко.

«Пермский край уже обладает серьёзным промышленным и технологическим потенциалом, а благодаря «Школе 21» мы сможем помочь региону в реализации амбициозных цифровых проектов и инициатив», - добавил Александр Анащенко