Арестована начальник отдела в администрации Воткинского района Удмуртии Русинова

Начальника отдела архитектуры и строительства администрации Воткинского района Удмуртии Алину Русинову отправили в СИЗО по делу о взяточничестве (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что 31-летняя фигурантка через своих родственников — сестру и отца, выступающих в роли посредников, — систематически получала взятки от директора ООО «Советникъ». В системе «СПАРК-Интерфакс» гендиректором одноименной компании, зарегистрированной в Воткинске, является Эдуард Лопатенко.

За эти средства, по версии следствия, чиновница предоставляла муниципальные услуги в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на земельных участках в сокращенные сроки, а также покровительствовала по службе. Предполагаемый размер взяток превышает 260 тыс. руб.

Алина Русинова и ее адвокат возражали против ходатайства следователя и просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляций от общества. Индустриальный райсуд Ижевска решил заключить чиновницу под стражу на два месяца, до 9 декабря.

Ее действия пресекли следователи СУ СКР совместно с сотрудниками УФСБ. Следственное управление сообщало, что относительно взяткодателя и посредников также будут приняты процессуальные решения.