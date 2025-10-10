Депутаты Яроблдумы призвали сохранить соцобязательства в бюджете 2026 года

Депутаты Ярославской областной думы призвали правительство региона сохранить социальные обязательства и предусмотреть поддержку бизнеса в бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Слушания по проекту бюджета прошли в думе 10 октября.

Заседание Ярославской областной думы

Фото: Ярославская областная дума Заседание Ярославской областной думы

Фото: Ярославская областная дума

Как отметил министр финансов Алексей Долгов, правительство разработало два сценария социально-экономического развития региона — консервативный и благоприятный.

«Это различные варианты развития экономики. При формировании бюджета будем придерживаться реалистичного сценария», — сказал Алексей Долгов.

Депутаты отметили, что проект бюджета формируется в сложной геополитической обстановке. Бюджет 2025 года уже скорректирован в сторону уменьшения доходов. Председатель думы Михаил Боровицкий призвал формировать доходную часть, исходя из консервативного прогноза, чтобы не увеличивать долговую нагрузку в случае образования дефицита бюджета. При этом необходимо сохранить социальные обязательства перед гражданами.

«Есть обязательства, которые являются постоянными: это социальная поддержка населения и участие в федеральных проектах, обеспечивающих выполнение обозначенных президентом РФ национальных целей. Участие в таких проектах экономически выгодно даже в сегодняшних непростых условиях, так как они обеспечены существенным федеральным финансированием», — сказал Михаил Боровицкий.

Спикер признал, что придется корректировать ряд программ социально-экономического развития, но призвал не отказываться от них.

Также депутаты предложили правительству сохранить поддержку бизнеса. Они рекомендовали предусмотреть средства на докапитализацию Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства на сумму 250 млн руб.

«Важно решить вопросы, связанные с поиском источников повышения инвестиционных льгот для развития бизнеса. Поэтому мы предложили докапитализировать Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», — сказал председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров.

Председатель профильного комитета также призвал не допускать большой разницы между доходами и расходами. Проект бюджета области на трехлетний период поступит в думу до 1 ноября.

Антон Голицын