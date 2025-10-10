Иван Черезов переизбран на пост председателя Федерации биатлонистов Удмуртии

Вице-спикер Госсовета Удмуртии—председатель комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов переизбран на пост председателя Федерации биатлона республики (ФБУ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента. Отчетно-выборное заседание состоялось 9 октября.

Господин Черезов возглавляет ФБУ с ноября 2017 года. Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр (2006, 2010 годы), многократный победитель этапов Кубка мира. Карьеру биатлониста завершил в 2016 году.