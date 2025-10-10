В Ярославле покупателя имущества за 999 квинтиллионов просят оплатить покупку

В Ярославле участник торгов по продаже муниципального имущества, предложивший купить его за 999 квинтиллионов руб., признан победителем торгов. Об этом сообщили в межрегиональном УФАС по Ярославской и Костромской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итоги аукциона в ГИС "Торги"

Фото: torgi.gov.ru Итоги аукциона в ГИС "Торги"

Фото: torgi.gov.ru

Как следует из карточки торгов на портале torgi.gov.ru, начальная цена недвижимости площадью 557,4 кв. м на улице Чкалова, 31 (бывший Дом быта) составляла 3,2 млн руб. На торги заявились 12 участников. Максимальную сумму предложило ООО «Астория» из Северодвинска — 999999999999999999,99 руб. Это максимально возможная сумма, которую принимает система. Комиссия признала компанию победителем аукциона.

После этого «Астория» обратилась в УФАС с жалобой на организатора торгов — комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Она требовала отменить свою победу на торгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вход в бывший Дом быта в Ярославле

Фото: torgi.gov.ru Вход в бывший Дом быта в Ярославле

Фото: torgi.gov.ru

«Компания заявила, что непреднамеренно не предоставила ряд обязательных документов, требуемых правилами торгов. Согласно жалобе и пояснениям представителя ООО "Астория", директор компании при подаче заявки допустил ошибку, не приложив документы, которые были поименованы в извещении», — сообщили в УФАС.

Комиссия антимонопольного органа, напротив, установила, что все необходимые документы были поданы. Этот факт подтвердила электронная площадка, осуществлявшая проведение конкурса. Комиссия не нашла оснований для удовлетворения жалобы.

«ООО "Астория" как победитель теперь обязано оплатить заявленную им же сумму за приобретение объекта муниципальной недвижимости по указанному адресу», — резюмировали в межрегиональном УФАС.

По данным ЦБ РФ, общая денежная масса в России в сентябре составила 121,3 трлн руб.

Как пояснил «Ъ-Ярославль» источник, знакомый с ситуацией, схема с предложением максимально возможной суммы используется для отсечения других участников торгов. В случае отказа от покупки компании не вернут задаток, который составил 321 тыс. руб.

Антон Голицын