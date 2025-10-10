Лауреат Нобелевской премии Мачадо заявила, что рассчитывает на поддержку Трампа
Удостоенная Нобелевской премии мира лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что рассчитывает на поддержку демократических государств, стран Латинской Америки, США и лично президента США Дональду Трампу в ее попытках «добиться свободы» венесуэльцев. Она назвала присвоенную ей награду «стимулом» к достижению этой цели.
«Мы на пороге победы, и сегодня больше, чем когда-либо, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии»,— написала она в соцсети X.
Ранее решение Нобелевского комитета присвоить премию Марии Корине Мачадо прокомментировали в Белом доме. Там заявили, что для Нобелевского комитета политика оказалась важнее вопросов мира. При этом было отмечено, что президент США Дональд Трамп продолжит «заключать мирные сделки» и урегулировать военные конфликты, несмотря на решение Нобелевского комитета не в его пользу.
Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Она получит 11 миллионов шведских крон (примерно $1,2 миллиона).
В этом году на премию выдвинули 338 кандидатов (244 физических лица и 94 организации), включая президента США Дональда Трампа. Как писало агентство Reuters, эксперты Нобелевского комитета приняли решение не награждать господина Трампа из-за того, что он «разрушает международный миропорядок».