«Сладкая жизнь» открыла юбилейные дискаунтеры Smart

ГК «Сладкая жизнь» нижегородского предпринимателя Альберта Гусева, открыла еще два дискаунтера Smart в Ростове Великом и Нижнем Новгороде. Оба открывшихся магазина — юбилейные. Открывшийся в Ярославской области Smart стал пятым в регионе, а в Нижегородской области заработал 50-й дискаунтер этой сети. Ассортимент товаров составляет более 2,5 тыс. наименований. Один магазин площадью около 650 кв. м способен обслуживать до трех тысяч покупателей в сутки.

Кау сообщили в компании, сегмент дискаунтеров стремительно растет в России последние пять лет, и конкуренция в нем становится жестче. Этот формат пользуется популярностью не только у людей с небольшими доходами, но и обеспеченных покупателей за счет шаговой доступности и оптимального ассортимента востребованных товаров по низким ценам.

По словам исполнительного директора Smart Анны Ваниной, торговая сеть планирует дальнейшее развитие и сейчас рассматривает предложения по аренде площадей в Нижегородской области, Москве и Московской области, Чувашии, Мордовии, Татарстане и еще десяти российских регионах. До конца этого года «Сладкая жизнь» планирует открыть еще 25 дискаунтеров, доведя их общее количество до 157 магазинов.

Иван Сергеев