Путин заявил о подготовке некоторых стран к ядерным испытаниям

В некоторых странах готовятся к проведению ядерных испытаний, сообщил президент России Владимир Путин. Он заявил, что Москва «ответит тем же» на такие действия.

«Если говорить по-честному, определенная гонка-то идет»,— сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан. Глава государства не уточнил, о каких странах идет речь. «Но я не говорил, что в США готовятся»,— добавил он.

«Всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое в ракетах хранится уже много, много лет,— отметил господин Путин.— И в некоторых странах об этом думают».

В этом контексте Владимир Путин напомнил о предложении России продлить хотя бы на год действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Пускай все подумают»,— добавил он.