Слава, «Фальшивая нота» и «Лермонтов»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут выступления певицы Славы, группы «Воскресение», оркестра Muse, фолк-метал-группы «Грай» и певца Олега Погудина, а также стендап-концерты местных комиков. В театрах представят спектакли «1935. Ровесники», «Фальшивая нота», «Бесприданница» и «Посадить дерево». На выставках покажут работы, в которых авторы отразили свое видение Челябинска, а также экспонаты, посвященные японской культуре. В прокат кинотеатров выйдут фильмы «Лермонтов» и «Глазами пса».



Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Слава

Концерты

В «Стендап-клубе» 11 октября пройдет «Битва комиков». Это шоу, в котором комики борются за главный приз с помощью авторских шуток и историй. Зрители решают, кто из них победит. Стоимость билета 500 руб. 18+

Во Дворце культуры железнодорожников 12 октября состоится музыкально-световое шоу с выступлением оркестра Muse. Музыкальный коллектив исполнит произведения Людвига ван Бетховена, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Астора Пьяццоллы, Франца Шуберта, Людовико Эйнауди и других именитых композиторов. Концерт пройдет в окружении тысячи светодиодных свечей. Стоимость билета от 2,8 тыс. до 4,5 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 12 октября в рамках юбилейного тура выступит фолк-метал-группа «Грай», чье творчество посвящено славянской мифологии. В этом году коллектив отмечает 20-летие. Песни, исполненные группой «Грай» на концерте, охватят весь ее музыкальный путь. Стоимость билета 1,9 тыс. и 2 тыс. руб. 16+

В театре драмы имени Наума Орлова 14 октября выступит народный артист РФ и певец Олег Погудин. Он приезжает в Челябинск с программой «Серебряный век». Артист исполнит песни на стихи поэтов Александра Блока, Антона Чехова, Осипа Мандельштама, Игоря Северянина, Марины Цветаевой, а также известные романсы. Стоимость билета от 1,9 тыс. до 3,9 тыс. руб. 16+

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Группа «Воскресение»

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 15 октября запланирован концерт группы «Воскресение». Коллектив существует с 1979 года с перерывом в 1982-1994-х. Участники группы сыграют известные песни «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне», используя только акустические инструменты. Стоимость билета от 1,8 тыс. до 4,5 тыс. руб. 6+

В «МТС Live Холле» 17 октября выступит певица Слава (Анастасия Сланевская) в рамках юбилейного тура. Новая программа посвящена 25-летию артистки на сцене. Слава исполнит известные хиты «Одиночество», «Расскажи мне, мама», «Попутчица», «Без тебя меня нет» и новые песни из своей дискографии. Стоимость билета от 2,6 тыс. до 7 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 17 октября выступит государственный симфонический оркестр Челябинской области совместно с дирижером и народным артистом РФ Дмитрием Лиссом. В концерте также примет участие скрипачка из Москвы Дария Зиатдинова. Артисты исполнят концерт для скрипки с оркестром Ре мажор Петра Чайковского и фантастическую симфонию Гектора Берлиоза. Стоимость билета от 1,4 тыс. до 4 тыс. руб. 6+

Спектакли

В Новом художественном театре 11 октября покажут новый спектакль «Золотая карета». Постановка рассказывает о том, как отголоски войны влияют на судьбы молодого поколения и продолжают отражаться в жизнях людей, прошедших войну. Стоимость билета от 500 до 600 руб. 16+

Во Дворце культуры железнодорожников 11 октября пройдет спектакль «Фальшивая нота», поставленный по одноименной пьесе французского драматурга Дидье Карона. Главный герой — всемирно признанный дирижер, который после очередного концерта встречает в гримерке незнакомца по имени Динкель, представившегося его фанатом. Однако эта странная встреча должна помочь одному из них вспомнить то, что он пытался забыть 40 лет, а другому — вновь пережить все, что терзало его. 40 лет назад один из них совершил страшное преступление, и теперь настало время виновнику ответить за него. Главные роли сыграют Владимир Стеклов и Игорь Ливанов. Стоимость билета от 1,8 тыс. до 4,5 тыс. руб. 16+

В «mini театре» 12 октября покажут спектакль «Посадить дерево». 45-летний фрезеровщик отвозит сына-программиста за город, чтобы выкопать в поле яму для посадки яблони. Незамысловатая задача рождает конфликт поколений. Отец пытается научить сына жизни и доказать важность преемственности, но мальчика это совсем не интересует. Ему предстоит убедить папу, что со временем ценности и традиции меняются, и это не всегда плохо. Стоимость билета 900 и 1 тыс. руб. 16+

В театре кукол имени Валерия Вольховского с 11 по 17 октября будут показывать юбилейный спектакль «1935. Ровесники». Постановка приурочена к 90-летию культурного учреждения. Спектакль продемонстрирует не только историю театра, но и расскажет, какие известные личности, художественные, музыкальные и литературные произведения были созданы в 1935 году. Стоимость билета – от 300 до 1,2 тыс. руб. 12+

В театре драмы Наума Орлова 17 октября представят спектакль «Бесприданница» по мотивам одноименной пьесы Александра Островского. На сцену выйдут артисты московского театра «Мастерская Петра Фоменко» в рамках гастролей. На сцене развернется история о трагичной судьбе Ларисы Огудаловой, ставшей жертвой порочного общества, в котором материальные блага ставятся выше духовных ценностей. Стоимость билета от 2,4 тыс. до 5,7 тыс. руб. 12+

Выставка

В челябинской областной научной библиотеке открылась выставка «Лик ликующий» авторства двух уральских художников Анны и Григория Лесухиных. Они представят работы, в том числе с изображением святых, и продемонстрируют чувственность и внутреннюю неоднозначность образов. Выставка работает до 1 ноября. Вход свободный. 0+

В мультимедийном парке «Россия – моя история» можно посетить выставку «Чувство дома». Семь авторов в представленных работах отразили свой взгляд на Челябинск как на место, где рождаются воспоминания и формируется душа города. Выставка сочетает в себе сразу несколько форматов: музыку, видео, живопись и имитацию улицы. Экспозиция работает до 30 ноября. Стоимость билета 350 руб. 0+

Фото: Анна Сергеева, Коммерсантъ Выставка кимоно

В торгово-развлекательном комплексе «КУБа» в рамках фестиваля «Япония.Фест» действует выставка, посвященная японской культуре. Гости мероприятия смогут посмотреть копии свитков и гравюр XII–XVIII веков, коллекционные кимоно 1960-х годов, древние доспехи, посетить чайный дом и увидеть сад камней. Экспозиция работает до 14 декабря. Стоимость билета 700 и 1,4 тыс. руб. 6+

Кино

С 16 октября в челябинских кинотеатрах можно посмотреть фильм «Лермонтов». Кинокартина расскажет о судьбоносной дуэли поэта Михаила Лермонтова с Николаем Мартыновым, о том, какие события этому предшествовали, и как еще недавние друзья встали друг напротив друга с пистолетами. Главные роли сыграли Илья Озолин и Евгений Романцов. 16+

В кинотеатрах Челябинска с 16 октября также выйдет в прокат фильм ужасов «Глазами пса». Преданный пес Инди переезжает со своим хозяином Тоддом в новый загородный дом, где вскоре появляются зловещие сверхъестественные силы. Отважный питомец вступает с ними в схватку, чтобы защитить самого дорогого для себя человека. 16+

