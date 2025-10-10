В Дагестане экс-директора фирмы подозревают в неуплате 75 млн рублей налогов

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя компании по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с 2020 по 2022 годы генеральный директор компании розничной торговли, зарегистрированной в Лакском районе, предоставлял в налоговую фиктивные данные, с помощью которых смог уклонился от уплаты более 75 млн руб. налогов.

«В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного государству. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СК.

Константин Соловьев