В Оренбургской области во время тушения пожара нашли тела двух малолетних детей

В пятницу,10 октября обнаружили дела двух детей двух и десяти лет во время тушения пожара в жилом доме в Кувандыке на ул. Красногвардейской. Следственные органы выясняют обстоятельства их гибели. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева