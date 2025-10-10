Дональд Трамп и премия непримиримы

Нобелевский комитет ставит политику выше мира: с таким заявлением выступил Белый дом после того, как Дональд Трамп остался без премии мира. Награду получила венесуэльский политик, лидер оппозиции Мария Корина Мачадо. Ее критиковали за использование иностранного финансирования и обвиняли в попытках устроить госпереворот, а сама она обходила запреты на участие в выборах, но после очередной победы правящего президента была вынуждена уйти в подполье. При этом Комитет, объявляя свое решение, до последнего хранил интригу.

Несмотря на решение Нобелевского комитета, Дональд Трамп пообещал продолжать «спасать жизни» и «заключать мирные сделки». Прежде президент США заявлял, что за семь месяцев на посту положил конец семи вооруженным конфликтам. Он также комментировал ситуацию на Украине и в секторе Газа, подчеркивая свою роль в снижении напряженности. Впрочем, Трамп также признавался, что не рассчитывает получить награду. Во время своего выступления перед военными в конце сентября он заметил, что «они дадут ее какому-нибудь парню, который ни черта не сделал». Накануне объявления лауреата британская газета The Telegraph сообщила, что американский лидер может жестко отреагировать, если награду не получит. По данным издания, он рассматривает повышение пошлин на норвежские товары и призыв к союзникам сократить закупки норвежской нефти и газа.

Как теперь изменится его политика? И перестанет ли он называть себя миротворцем? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с политтехнологом Павлом Дубравским: «Почему же победила Мария Корина Мачадо? Ее выбрали, во-первых, потому что она женщина, во-вторых, потому что она латиноамериканка. А что делает Дональд Трамп? Он строит стены и ограждает американцев от латиноамериканцев. При этом то, что он разрешает шесть-семь конфликтов, никого не волнует. Ажиотаж, конечно, был, потому что все еще помнят Барака Обаму и пытаются понять, за что дали премию ему. При этом вряд ли Дональд Трамп откажется от роли миротворца. Все-таки слишком сильно он во многие процессы включен. С точки зрения обсуждений и специальных комитетов и с точки зрения поездки на Аляску на встречу с Владимиром Путиным многие процессы запущены. И один из них — это восстановление работы посольств в России и Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что продолжится эта история просто потому, что это еще хорошо бьется с его электоратом внутри Америки. Он же обещал завершать войны, он их завершает, а значит в 2026 году его партии будет чуть-чуть полегче избираться.

Что касается последствий такого шага для отношений Вашингтона и Стокгольма, то с Трампом работает очень хорошая формула: если он может ввести где-то тарифы, он их введет. Поэтому я бы придерживался такого ответа. Не думаю, что он будет прямо мстить Нобелевскому комитету, Норвегии и прочим странам, которые поддерживают сейчас это решение. Он больше на Испанию нацелен, которая не выполняет свои обязательства по НАТО».

Нобелевский комитет завершил прием заявок еще в январе, как раз в то время, когда только начинался второй президентский срок Дональда Трампа. Согласно правилам, предложения принимаются только до этой даты. Между тем несколько политиков предлагали его кандидатуру, указывая на его инициативы по мирным переговорам. Однако формально эти заявки не успели попасть в общий список. Теоретически президент может рассчитывать на номинацию в следующем году, заметил политолог и автор проекта об американской политике One Big Union Ян Веселов: «Премию не вручили Трампу отчасти из принципа, потому что было достаточно сильное давление со стороны и самого президента США, и многих политиков. Нобелевский комитет, наверное, хотел создать ощущение того, что он не поддается давлению и принимает свои решения независимо. Помимо этого, все-таки есть ощущение, что действий Трампа, его достижений на миротворческом поприще пока недостаточно. Правда, в свое время Бараку Обаме, по сути, дали Нобелевскую премию мира авансом за его речи, его выступления на Ближнем Востоке и в других странах, в том числе за его заявления по темам ядерного разоружения, изменения климата и так далее. То есть он действительно ничего толком не сделал для того, чтобы ее получить. В этом плане, конечно, стоит признать, что Трамп заслужил ее куда больше, чем Обама.

Что касается следующего года, то очень многое будет зависеть от того, что случится в ближайшее время. Если Дональд Трамп действительно сможет добиться долгосрочного мира на Ближнем Востоке или мира между Россией и Украиной — это одно. При этом сейчас многие поговаривают о том, что США могут устроить операцию по смене режима в Венесуэле, например, или в какой-то другой точке мира. Но, думаю, задел у Трампа достаточно неплохой».

Кроме того, как пишут СМИ, Мачадо сотрудничала с американской организацией USAID, которую Дональд Трамп открыто критиковал. У нее также есть премия им. Сахарова, присуждаемая Евросоюзом за вклад в свободу мысли и демократические ценности. “Ъ FM” спрашивал у своих слушателей, верят ли они в то, что Дональд Трамп получит нобелевскую премию мира? Опрос прошел в Telegram-канале Telegram-канал "Ъ FM". За победу Трампа проголосовали втрое меньше людей, чем за его поражение. Ну а самым популярным вариантом оказался ответ «Да какая разница». У него — 50% голосов.

Анна Кулецкая, Андрей Дубков