Папа Лев XIV призвал журналистов бороться с «искусством лжи»

Журналисты должны вести борьбу с «древним искусством лжи» и сопротивляться росту числа «кликбейтных» заметок и новостей, которые навязывает обществу искусственный интеллект. Об этом на встрече с журналистами 9 октября заявил папа Лев XIV. О его выступлении сообщают ведущие мировые медиа, включая The Times.

«Искусственный интеллект меняет то, как мы получаем информацию и общаемся друг с другом, но кто его направляет и для каких целей?» — отметил глава Римско-католической церкви, добавив, что в настоящее время мир нуждается «в свободной, строгой и объективной информации».

«Я призываю вас не продавать свой авторитет»,— заявил понтифик. По его мнению, ответственная журналистика является «антидотом распространению информационного шлака». Он призвал новостные сайты воздерживаться от публикации «кликбейта» ради роста аудитории и в ущерб серьезным новостям.

«Своей терпеливой и тщательной работой вы сможете стать препятствием для тех, кто с помощью древнего искусства лжи пытается посеять противоречия для того, чтобы властвовать разделяя. Вы также можете стать оплотом цивилизованности против зыбучих песков приблизительности и постправды»,— добавил Лев XIV.

Вячеслав Белаш