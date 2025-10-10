В Оренбуржье построят промышленный технопарк «Победа»

В Минеральных Водах прошел Международный форум-выставка InRussia-2025, где Оренбургская область представила проект промышленного технопарка «Победа». Проект стал финалистом программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Технопарк «Победа» будет построен в селе Южный Урал Оренбургского района на площади два га. Строительство начнется в 2026 году. Планируется застроить более 6,5 тыс. кв. метров, где разместятся малые и средние предприятия. В технопарке будут производить отечественные аналоги импортных деталей и оборудования для медицины, аддитивных технологий, полимеров, композитных материалов и пищевого оборудования.

Технопарк уже получил федеральную субсидию в размере 350 млн руб. и прошел конкурсный отбор Минэкономразвития России.

Георгий Портнов