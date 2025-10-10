В Оренбуржье построят промышленный технопарк «Победа»
В Минеральных Водах прошел Международный форум-выставка InRussia-2025, где Оренбургская область представила проект промышленного технопарка «Победа». Проект стал финалистом программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». Об этом сообщает региональное правительство.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Технопарк «Победа» будет построен в селе Южный Урал Оренбургского района на площади два га. Строительство начнется в 2026 году. Планируется застроить более 6,5 тыс. кв. метров, где разместятся малые и средние предприятия. В технопарке будут производить отечественные аналоги импортных деталей и оборудования для медицины, аддитивных технологий, полимеров, композитных материалов и пищевого оборудования.
Технопарк уже получил федеральную субсидию в размере 350 млн руб. и прошел конкурсный отбор Минэкономразвития России.