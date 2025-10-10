Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье построят промышленный технопарк «Победа»

В Минеральных Водах прошел Международный форум-выставка InRussia-2025, где Оренбургская область представила проект промышленного технопарка «Победа». Проект стал финалистом программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Технопарк «Победа» будет построен в селе Южный Урал Оренбургского района на площади два га. Строительство начнется в 2026 году. Планируется застроить более 6,5 тыс. кв. метров, где разместятся малые и средние предприятия. В технопарке будут производить отечественные аналоги импортных деталей и оборудования для медицины, аддитивных технологий, полимеров, композитных материалов и пищевого оборудования.

Технопарк уже получил федеральную субсидию в размере 350 млн руб. и прошел конкурсный отбор Минэкономразвития России.

Георгий Портнов