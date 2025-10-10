ВС России нанесли массированный удар по энергетике и предприятиям ВПК Украины

В ночь на 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны РФ, отметив, что операция стала ответом на удары Украины по гражданским объектам на территории России.

Согласно официальному заявлению российского военного ведомства, атака проводилась с применением высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты. Все назначенные цели были поражены, что подтвердили в Минобороны РФ.

За прошедшую неделю российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинской военной промышленности, объектам энергетики, а также железнодорожной и морской инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВСУ. Кроме того, были поражены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.