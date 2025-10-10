Ижевчанина подозревают в госизмене за вознаграждение в 10 тысяч рублей

44-летнего жителя Ижевска подозревают в передаче данных о госучреждении Удмуртии украинским спецслужбам за вознаграждение в 10 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что ижевчанин в ноябре 2024 года фотографировал и снимал на видео госучреждение республики, территорию вокруг него и автомобили сотрудников. В дальнейшем полученные данные он передал украинской разведке через Интернет, получив за это денежное вознаграждение.

Уголовное дело за «Государственную измену» (ст. 275 УК РФ) направлено в Верховный Суд Удмуртии для рассмотрения по существу. По инкриминируемой статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы.